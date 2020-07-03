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Resmî Gazete’nin 07.02.1921 tarihinden itibaren yayımlanan tüm sayılarına erişebilirsiniz.
Son Mükerrer
15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.